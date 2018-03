Tulle, Corrèze

Ça ne se voyait pas de loin, mais en approchant les outrages du temps sautaient aux yeux. La préfecture de Tulle, inaugurée en 1880, était mal en point. De fait elle prenait l'eau. Le préfet Bertrand Gaume parlait même de l'obligation de mettre des seaux dans les combles pour éviter les inondations, et précisait également que l'eau pouvait entrer par les fenêtres lors des fortes pluies. Une mérule, ce fameux champignon qui dévore les bois, avait été détectée dans une pièce sous le toit. Elle a été traitée et les boiseries abîmées seront changées.

Sept entreprises mécènes

C'est donc un vaste chantier qui vient de commencer pour rénover la bâtisse quasi de fond en comble. Les travaux porteront sur la toiture, la charpente avec notamment le changement des couvertures de plomb et de zinc; les 120 fenêtres et portes-fenêtres seront rénovées et repeintes; les statues seront nettoyées et reprises si besoin; les armoiries d'Ussel et Brive qui ornent les frontons latéraux seront changées, les pierres abîmées seront rénovées. Un ravalement de la totalité de façade sera réalisé. Le montant total des travaux est légèrement inférieur à 1,4 millions d'euros. Mais pour la première fois concernant une préfecture, l’État a fait appel au mécénat. C'est ainsi que sept entreprises, corréziennes ou avec des attaches corréziennes, Silab, Sothys, Fondation Crédit Agricole, Polytech, Eyrein Industrie, Pitch Promotion et Andros apportent 10 % du financement.

Le chantier en image

C'est dans cette pièce sous les combles qu'a été trouvée la mérule. Le champignon avait attaqué poutres, murs et planchers © Radio France - Philippe Graziani

De nombreux éléments de décor, comme ce pot à feu, doivent être changés © Radio France - Philippe Graziani

Les couvertures des lucarnes sont refaites à l'identique, avec des plaques de plomb © Radio France - Philippe Graziani

Les statues monumentales sont nettoyées. Voici le résultat, avant et après © Radio France - Philippe Graziani