À un an de la fin des travaux de la piscine de Valognes, les élus font le point

Dans la zone Grand Saint Lin, à la sortie de Valognes direction Bricquebec, le futur centre aquatique de Valognes sort progressivement de terre. Après dix ans de réflexions et plus de deux ans de travaux, les sous-sols laissent apparaitre les futurs bassins et équipements du centre aquatique du Cotentin. C'était donc l'occasion pour les élus locaux et pour les responsables territoriaux de visiter ce chantier en ce lundi 26 septembre.

Le centre aquatique valognais : une question de santé publique et d'attractivité territoriale

Pour le Président de la communauté d'agglomération du Cotentin, l'avancement des travaux est aussi un moyen de rassurer les populations sur la progression de ce projet de plus de 19 millions d'euros.

C'est important de communiquer pour montrer la phase concrète d'un projet qui est très attendu par la population

Et pour cause, lors de la fermeture de l'ancienne piscine en 2011, l'actuel maire Jacques Coquelin promettait déjà une nouvelle piscine. Comme l'a soulevé la sous préfète Elisabeth Castelloti, "un espace aquatique n'est pas qu'une question de loisir mais véritablement de santé publique". Il était effectivement devenu compliqué d'apprendre à nager pour les scolaires du Cœur du Cotentin.

C'est un équipement qui fait défaut dans le Cotentin et plus particulièrement sur ce territoire.

Selon David Margueritte, construire une piscine à Valognes répond effectivement aux besoins des Valognais d'aujourd'hui mais aussi de demain. Il est pour lui nécessaire de proposer ce type de service public afin d'accroître l'attractivité de l'agglomération : "C'est un projet situé à Valognes qui s'intègre parfaitement avec les mobilités que le Cotentin a mis en place". Le centre aquatique se situe effectivement à quelques minutes à pied de la gare ferroviaire et de la gare routière.

Construire une piscine dans un contexte de sobriété énergétique

Si la piscine s'inscrit dans le projet d'écoquartier de la zone du Grand Saint Lin, c'est surtout le système de chaufferie au bois de la piscine qui est mis en avant. La plupart des piscines de la Manche sont chauffées au gaz et subissent de plein fouet la flambée des prix. Ce modèle a pu aboutir à la fermeture sans préavis des bassins, comme l'avait décidé le groupe Vert Marine responsable du centre aquatique de Granville. Pour autant, le Maire Jacques Coquelin se veut rassurant et indique que la future charte de délégation de service public empêchera une pareille situation.