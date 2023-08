Un chantier évacué au Bourget-du-Lac, le mur d'un bâtiment menaçait de s'effondrer

Les pompiers de la Savoie sont intervenus mardi 8 août vers 17h30 au Bourget-du-Lac (Savoie), pour un risque d'effondrement. Sur le chantier de l'hôtel Ombremont, en rénovation en ce moment, une partie d'un mur s'est effondrée, menaçant le mur tout entier.

ⓘ Publicité

Après une reconnaissance, les pompiers ont arrêté le chantier et ont demandé l'évacuation de deux maisons à proximité. Ces dernières étaient menacées par une possible chute de la grue du chantier de l'hôtel. Deux familles ont été relogées. Les pompiers doivent retourner sur place, ce mercredi 9 août, afin de démonter la grue et de sécuriser le site tout entier.

La RD 14 fermée à la circulation

Conséquence de cet effondrement partiel : la route départementale 14, qui longe le lac du Bourget, a été fermée à la circulation, jusqu'à ce que le site soit sécurisé. "Le tronçon de la route entre le Bourget-du-Lac et Bourdeau est fermé pour tous les usagers, voitures, piétons et vélos", explique à France Bleu Pays de Savoie le maire de Bourdeau, Jean-Marc Drivet.