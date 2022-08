Un chantier participatif pour réhabiliter une maison près de Coutances

Faire rimer patrimoine, transition énergétique et solidarité, c'est le principe de l'association Enerterre. Depuis 2013, elle mène des actions de rénovation écologique et durable de bâtiments dans la Manche. Début août, durant deux jours, six bénévoles ont participé à un chantier à Saussey, près de Coutances. "J'ai acheté la maison il y a un an et demi. C'est une maison en pierre et masse. Je souhaite en _faire un bâtiment basse consommation_", explique Aurélien, le propriétaire des lieux, formateur en agronomie au CFA de Coutances.

Un chantier participatif d'Enerterre à Saussey Copier

On refait tout. C'est un peu comme une construction neuve. On utilise des techniques écologiques, peu polluantes, des matériaux biosourcés comme du bois, du chanvre. On récupère de la terre du site pour refaire des enduits de terre - Aurélien, propriétaire

Ce n'est pas la première intervention des bénévoles sur cette maison. "L'an dernier, on a refait les enduits de terre à l'étage. En mars, ceux du rez-de-chaussée. Cet été, on fait les enduits isolants à base de chanvre et de terre, et les enduits de finition", résume Aurélien.

Ce système d'échange collaboratif permet de faire des économies sur des chantiers où le budget est parfois limité. Ce coup de main permet de faire baisser la facture de 30 à 40% par rapport à un artisan traditionnel. En échange, la personne va redonner du temps sur un autre chantier - Laurent Bouyer, coordinateur de l'association Enerterre

Parmi les ouvriers du jour, Jean-Pierre, un retraité venu de Livarot. "Je n'ai jamais été dans le bâtiment ! C'est mon quatrième ou cinquième chantier. ça me permet de connaître certaines choses, et de _travailler dans la bonne ambiance_. Il y a une dimension sociale. On n'a pas toujours les mêmes tuteurs, donc ça permet d'avoir différentes techniques. Je suis là pour apprendre", explique le Calvadosien, qui vient d'acheter une longère à colombages.

Laurent Bouyer, coordinateur Enerterre : "On arrive à faire 30 à 40% d'économies par rapport à un artisan" Copier

"Je n'ai jamais travaillé dans le bâtiment"

Sur place, il y a toujours un référent compétent pour encadrer les travaux. Des chantiers qui regroupent des gens d'horizons différents. "On peut avoir des gens qui ont aussi un projet chez eux, des artisans nouvellement formés qui veulent se tester sur d'autres manières de faire, des personnes en reconversion ou bien encore des architectes qui veulent voir à la source comment s'intègrent les matériaux", confie Laurent Bouyer, coordinateur de l'association Enerterre.

Enerterre réalise dix à quinze chantiers par an dans la Manche, ce qui représente 50 à 80 journées de travail pour les bénévoles. Un autre chantier doit se tenir à la fin du mois d'août à Domjean, près de Saint-Lô.