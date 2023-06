Un Charentais jugé pour un accident de chasse mortel en Dordogne

Six mois après l'accident de chasse, le procès qui doit s'ouvrir ce lundi 19 juin au tribunal correctionnel de Périgueux devrait permettre de comprendre exactement ce qu'il s'est passé dans cette forêt de Dordogne, car les versions divergent. Le tireur et le directeur de la battue, responsable de cette partie de chasse, sont jugés pour homicide involontaire .

Ce jour du 26 novembre 2022 , une battue est organisée par la société de chasse de Rudeau-Ladosse. Un Charentais de 35 ans est invité, il y participe avec les "piqueurs", les chasseurs qui suivent les chiens lors de la traque. Il a tiré et la balle a touché la victime à une cinquantaine de mètres. Ce Périgourdin de 64 ans qui avait un rôle de "posteur", a été blessé à la hanche. Transporté à l'hôpital, il a été plongé dans le coma et il est décédé des suites de ses blessures en février dernier sans avoir pu être entendu par les enquêteurs.

Le prévenu évoque "des négligences"

Si ce Charentais reconnaît avoir tiré, il évoque des négligences de la part d'autres personnes et notamment de la part de la victime. Son avocat, maître Lionel Bethune de Moro du barreau d'Angoulême, indique qu'au-delà de la question de la culpabilité, "ce dossier met en lumière des pratiques qui paraissent discutables sur les règles de chasse en Dordogne, par rapport aux règles en Nouvelle-Aquitaine et aux règles nationales pour prévenir les accidents". L'avocat du chasseur charentais évoque notamment le fait de pouvoir tirer "vers la traque", de ne pas matérialiser les angles de tirs et enfin d'avoir des chasseurs postés "mobiles".

Le trentenaire comparaitra libre à l'audience puisqu'il a été placé sous contrôle judiciaire suite à sa mise en examen.

Une règle de base bafouée pour l'avocat de la famille

L'avocat des proches, maître Christophe Gris, indique qu'il est très difficile pour la famille de savoir que le prévenu met en cause le positionnement de la victime lors de cette battue. Ce Périgourdin de 64 ans chassait depuis très longtemps. Il est décrit par ses proches comme un chasseur respectueux des règles qui venait d'intégrer cette nouvelle société de chasse quelques mois auparavant.

Si les règles de cette battue sont dénoncées par le tireur, maître Gris estime que le tir en lui-même n'aurait jamais dû avoir lieu. "La victime se trouvait sur un chemin, c'est une règle de base, on ne doit pas tirer en direction d'un chemin [...] C'est un chasseur qui a été touché, mais cela aurait pu arriver à un adolescent à vélo ou un promeneur".

Maître Christophe Gris s'étonne, par ailleurs, que le prévenu ait pris un fusil avec lui alors qu'il était dans le groupe des piqueurs, ces chasseurs qui suivent à pied les chiens lors de la traque pour pousser le gibier vers la ligne de tir. Il reste, selon l'avocat du barreau d'Angoulême, des incertitudes sur la temporalité de la battue, était-elle en cours au moment de l'accident ? ou terminée ? Car au moment du tir, certains participants se trouvaient sur le parking.