Un Charentais porte plainte contre les gendarmes après une bagarre générale dans un stade de football

Il était environ 16h30 samedi après-midi, au stade de Fléac. Le match entre les U14 de Fléac et de Saint-Yrieix s'achève, sans incident. Mais c'est dans les tribunes que commence une bagarre entre les 80 supporters des deux équipes. La rixe s'envenime. Une dizaine de gendarmes, venus des quatre coins du département de la Charente, interviennent avec leur chien INXS, un berger belge malinois de 9 ans. Ils font évacuer les gradins, d'abord une première moitié puis l'autre moitié, pour éviter que les supporters rivaux ne se croisent. Tout le monde est sorti du stade, mais un individu de 34 ans, domicilié à La Couronne et appelé en renfort par un combattant de Saint-Yrieix, veut rentrer à nouveau dans le stade. Devant le refus des gendarmes, il devient agressif, insulte les militaires, s'approche du chien, qui prend son comportement pour une agression manifeste de son maître, et le saisit au bras. Le malinois est un chien de défense dont la mâchoire est impressionnante. Le Couronnais se retrouve à l'hôpital, et porte plainte à sa sortie, mercredi au commissariat de police. C'est ce que nous confirme ce jeudi soir le Parquet d'Angoulême, qui précise que les gendarmes ont ouvert une enquête sur ces faits.

