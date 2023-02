Un chasseur condamné à deux ans de prison avec sursis pour avoir tué un autre chasseur à Achen en Moselle

Deux ans de prison avec sursis, c’est la peine prononcée ce lundi par le tribunal de Sarreguemines à l’encontre d’un chasseur de 68 ans. La justice a également décidé de lui retirer définitivement son permis de chasse et de lui confisquer ses armes.

Il a été condamné pour homicide involontaire, après avoir mortellement touché l’un de ses compagnons de chasse, à Achen en Moselle, le 28 janvier 2022. En garde à vue, le prévenu avait expliqué avoir tiré sur "un chevreuil" qu'il avait "loupé". La victime, un homme de 63 ans, était postée dans un mirador à 400m quand elle a été mortellement touchée par une balle.

"Connu pour être un mauvais chasseur"

Sans nouvelle de son ami, la nuit tombant, le prévenu avait expliqué aux gendarmes s’être rendu au mirador et avoir retrouvé son compagnon de chasse inconscient. Il avait ensuite appelé un ami avant d'alerter les pompiers, arrivés plus d'une heure et demie après le tir, rapporte l'Agence France presse (AFP).

Le tireur "était écarté des battues car il était connu pour être un mauvais chasseur", avait affirmé lors du procès début janvier l'avocat de la partie civile, Me Benoît Coussy, indique aussi l’AFP.

Le parquet avait réclamé trois ans de prison avec sursis pour homicide involontaire. Mais la famille de la victime, s'est dite satisfaite des peines complémentaires. "Ce qui comptait pour moi, c'est qu'il ne puisse plus jamais porter une arme", précise la fille du défunt à l’AFP. Le chasseur condamné a 10 jours pour faire appel.