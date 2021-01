Un chasseur de Luçon découvre un chien abandonné attaché à un arbre en pleine forêt

Un chasseur de Luçon, en Vendée a découvert dimanche 3 janvier un chien abandonné attaché à un arbre en pleine forêt. L'animal, amaigri, a été récupéré par les services de la mairie et confié à la SPA 85.

"Je suis revenu de la chasse par un chemin que je ne prends pas souvent", se rappelle Frédéric. Ce chasseur de Luçon, qui rentrait comme tous les dimanches de la chasse avec ses trois chiens, se souvient qu'un de ses animaux a aboyé de façon inhabituelle : "Quand il fait ça c'est qu'il y a quelque chose."

"Il était maigre, il avait une gamelle mais elle était vide"

Il découvre alors un chien attaché à un arbre par une chaîne en fer, loin des sentiers d'où il pourrait être visible : "Il était maigre, il avait une gamelle mais elle était vide, et il a eu peur d'Isia, Isis et Flipper, mes trois chiens. Il tremblait, on voyait bien qu'il était apeuré. Mais il n'a pas bougé, il était gentil comme tout, pas agressif."

Un chien Staff, qui était visiblement attaché à l'arbre depuis plusieurs jours. Le chasseur a appelé la mairie de Luçon et les services techniques sont venus récupérer l'animal. D'abord placé en fourrière, il a été récupéré par la SPA de Vendée pour être placé dans un refuge. "Mais la personne qui a fait ça, elle n'aime pas les animaux", se désole Frédéric : "On ne fait pas ça à un chien, ça ne se fait pas."