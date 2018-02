La maltraitance animale en procès ce mercredi, devant le tribunal correctionnel de Nîmes. L'occasion aussi d’appeler à un rassemblement de soutien à Rocky. Rocky, c'est le nom de ce chien, retrouvé grièvement blessé sur les hauteurs de Saint-Etienne-des Sorts, fin 2017. Celui qui l'a retrouvé - presque agonisant - c'est un retraité et aussi un chasseur. Mais le bon samaritain s’avère être l'auteur des blessures sur le chien de son voisin.

Eric, le propriétaire du chien, près de 3 mois après les faits, cache encore mal sa colère. Rocky, agè de 15 mois, à l'époque, attaché par le cou, a été tiré par le 4/4 du chasseur sur au moins 3 ou 4 kilomètres. Poitrail, coussinets, pattes. Du sang, des brûlures. Si on ne l'avait pas retrouvé ce soir là, Rocky, aurait pu en mourir. Mais il y a pire révèle la procédure, c'est l'auteur lui même qui est venu annoncer à Eric qu'on avait retrouvé son chien.

Lors de sa garde à vue, l'homme se serait montré incapable d’expliquer son geste. Après son déferrement devant le parquet de Nîmes, dans l'attente de sa comparution, il a été placé sous contrôle judiciaire. Une décision rare en matière de maltraitance animale. La justice a retenu contre le retraité de Saint-Etienne-des-Sorts, la qualification d'acte de cruauté envers un animal. Rocky, se remet doucement de se blessures. Il reste encore très traumatisé selon ses propriétaires. Depuis fin décembre, il enchaîne les rendez-vous pour des soins. Eric et sa compagne Maria ont déjà dépassé les 700 euros de frais.

Devant des faits inqualifiables, une page facebook soutiens à Rocky a vu le jour. Elle relaie un appel à manifester devant le tribunal ce mercredi pour dire non à la violence sur les animaux. Le retraité de Saint-Etienne-des-Sorts encourt deux ans de prison et 30.000 euros d'amende.

On commence a s’entraîner sur les animaux et après on passe aux humains. Maître Isabelle Terrin du barreau de Marseille