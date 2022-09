Un chasseur de 86 ans devant la justice pour avoir blessé un collègue en visant un sanglier

C'était le premier accident de chasse de la saison 2020 dans l'Indre. Un homme de 86 ans était jugé ce mercredi 28 septembre devant le tribunal de Châteauroux. En octobre 2020, il a tiré sur l'un de ses collègues pendant une partie de chasse sur une parcelle au Poinçonnet, le long de la RD 90.

A la barre, le prévenu explique avoir voulu viser un sanglier mais que sa balle a ricoché. La victime a été lourdement blessée à la cuisse, elle a failli être amputée et s'est vu prescrire 200 jours d'ITT (incapacité temporaire de travail). Le chasseur assure qu'il n'avait pas vu son collègue, ce dernier étant caché par la végétation. "Je ne suis pas un novice de la chasse", assure l'octogénaire.

L'audience a notamment porté sur la distance et l'angle de sécurité. Le chasseur n'avait pas droit de tiré à plus de 10 mètres, pourtant sa victime se trouvait à plus de 85 mètres de distance. Le président l'a également interrogé sur son âge : "ne pensez-vous pas que votre capacité à chasser a diminué ?". "Mon père a chassé jusqu'à ses 93 ans", répond le prévenu qui envisage toutefois de se tourner vers la pêche.

La procureure a requis 1.500 euros d'amende et le retrait définitif du permis de chasse. Le jugement sera rendu le 26 octobre prochain.