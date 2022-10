Un chasseur disparu, retrouvé mort au-dessus de Saint-Laurent-en-Royans

Il est 15 heures quand les secours reçoivent l'appel d'une femme qui s'inquiète. Son mari, parti à la chasse, devait rentrer à la mi-journée. Mais sa voiture est toujours le long de la route forestière où il s'était garé le matin au-dessus de Saint-Laurent-en-Royans. Une quinzaine de pompiers se lancent à sa recherche, avec l'appui de gendarmes et de maîtres-chiens. Le corps est découvert 1 heure et demi plus tard. Cet homme de 66 ans aurait fait un malaise cardiaque. Un examen médico-légal devrait être pratiqué pour le confirmer.

ⓘ Publicité