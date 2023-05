Un chasseur et son directeur de battue jugés en Dordogne pour un accident de chasse mortel

C'est un homme sans histoires, un agriculteur de 62 ans du pays de Lalinde et chasseur expérimenté, qui sera jugé ce mardi 16 avril devant le tribunal correctionnel de Bergerac. Il y a un an et demi, il a tué par accident d'un coup de fusil l'un de ses camarades pendant une battue au sanglier à Campsegret. Le directeur de battue et le président de la société de chasse sont aussi poursuivis pour des manquements aux règles de chasse.

ⓘ Publicité

Le 28 novembre 2021, il est environ dix heures et demi sur les hauteurs de la route de l'Ecluse, à l'extérieur du village. Les onze chasseurs de la battue repèrent un sanglier. L'homme tire une première fois, mais l'animal continue sa course alors il tire un second coup. Cette fois, sans prendre de visée.

Plusieurs manquements aux règles de chasse

Derrière de hautes fougères, l'un de ses compagnons s'écroule. C'est un retraité de 70 ans. Il est dans la société de chasse depuis deux ans seulement. Piètre chasseur, mais bon camarade, décrit comme un homme jovial. La balle l'a atteint au poumon gauche, il est mort sur le coup.

L'enquête menée par l'Office français de la biodiversité et la brigade de recherches de Bergerac va montrer plusieurs manquements . Le coup de feu a été tiré en direction d'une petite route. Il n'était pas fichant, et en plus, il y avait de la végétation qui bouchait la vue. La battue, elle, a été organisée sans l'autorisation du propriétaire du terrain privé.

Le chasseur a tout de suite reconnu sa faute. Poursuivi pour homicide involontaire, il devra aussi affronter le chagrin de la veuve de la victime, et ses deux grands fils au procès. "Ils seront là pour le défunt, plutôt que contre le prévenu", dit leur avocat, Me Réda Hammouche : "Ils veulent faire résonner la voix de leur proche, pour dire combien sa disparition a laissé un vide énorme".