Un chasseur invétéré de 88 ans tire la palombe dans un parc public en Dordogne

Les policiers ont été appelés ce vendredi midi parce qu'un homme de 88 ans tirait la palombe au parc de Pombonne à Bergerac, comme l'indique Sud Ouest. Il s'était caché dans les bois à côté de la plage et tirait avec sa carabine de chasse.

ⓘ Publicité

Interdiction de détenir une arme

Les policiers l'ont interpellé et ils se sont aperçus que non seulement l'homme n'avait pas le droit d'être là, car il est interdit de chasser dans un parc public, mais en plus, le grand-père a interdiction de détenir une arme, et ce depuis au moins trois ans. Les policiers lui ont retiré son arme, et l'octogénaire devra s'expliquer devant un juge en février prochain.