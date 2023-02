Un chasseur se blesse avec son arme dans un sous-bois de Charente-Maritime

C'est dans un sous-bois de Charente-Maritime, à Sainte-Radegonde, à 20 minutes au sud de Rochefort que l'accident s'est produit ce dimanche 12 février. Un homme de 62 ans est tombé alors qu'il était en train de chasser. Dans sa chute, un coup est parti de son arme et un plomb est venu se loger dans son abdomen. Il n'était pas accompagné, personne d'autre n'a été blessé, indique la gendarmerie de Charente-Maritime. Les secours ont été dépêchés sur place pour venir prêter assistance à la victime. Des gendarmes de la compagnie de Saintes et de Saint-Porchaire ont également été mobilisés. Le chasseur a été héliporté vers le centre hospitalier de Poitiers pour être hospitalisé. On ne connaît pas encore son état de santé.

