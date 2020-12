Ariège : un chasseur se fait tirer dessus à Serres-sur-Arget

C'est lors d'une battue ordinaire que les membres de l'association de chasse de Serres-sur-Arget près de Foix ont certainement eu la peur de leur vie. Ce samedi matin vers 9h30, les chasseurs sont en garde postée à la lisière des bois au lieu-dit le Teychere.

Un homme d'une soixantaine d'années qui possède une résidence secondaire juste à côté prend alors sa carabine à plomb et tire sur le président du club de chasse. Deux fois selon le maire de la commune, et un des deux coups touche à la lèvre le chasseur en question.

À l'origine du drame, un vieux différend entre les chasseurs et le propriétaire de la maison qui ne semble pas supporter la présence de ces derniers à proximité de sa résidence, qui n'est pas clôturée selon la mairie. Les chasseurs se rendant souvent près de chez lui, étant donné l'abondance de gibier, le tireur en question a cette fois craqué.

"C'est la porte ouverte pour tout. Il y a un différend certes, mais là on voit quelqu'un près de chez soi et on lui tire dessus, c'est l'anarchie complète. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête, là on met de l'huile sur le feu plutôt que d'apaiser les tensions" - Alain Garnier, le maire de Serres-sur-Arget.