Un chasseur sous-marin a disparu près d'Erquy dans les Côtes-d'Armor

Il a subitement disparu alors qu'il pêchait sous l'eau. Un chasseur sous-marin a disparu samedi 12 juin dans le secteur d'Erquy. Le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage (CROSS) de Corsen a été alerté un peu avant 20 heures. Un message Mayday a été diffusé et un important dispositif de recherche a été déployé. Un hélicoptère Dragon 50 de la sécurité civile, relayé ensuite par un hélicoptère Caïman de la Marine nationale, des vedettes de sauvetage, semi-rigides et des patrouilles terrestres de la gendarmerie ont été mobilisés. Après plusieurs heures d’investigations infructueuses et faute d’élément nouveau, les recherches ont été suspendues à 23h25 et ont repris ce dimanche matin, à l'aide d'un drone de la gendarmerie. Les conditions météo n'étaient pas dégradées lors de la disparition de ce chasseur sous-marin.