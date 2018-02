Solliès-Ville, France

A Solliès-Ville, un Toulonnais est mort ce samedi matin au cours d'une battue au sanglier. L'homme, âgé d'une soixantaine d'années a reçu une balle en pleine poitrine. Une enquête est ouverte par les gendarmes de la compagnie d'Hyères pour déterminer les circonstances du drame.

Une quinzaine de chasseurs tous expérimentés participent à une battue au sanglier déclarée vers 10 heures ce samedi matin. Quand l'un des chasseurs tire trois balle sur un animal depuis un mirador, sans résultat, il veut prévenir un de ses collègues posté sur un autre mirador distant d'une centaine de mètres. Sans réponse de sa part, il part à se rencontre et le découvre gisant au sol, au pied du mirador. La victime, un toulonnais de 60 ans a reçu une balle en pleine poitrine. Tous les chasseurs participants à la battue ont en tout cas été auditionnés par les gendarmes et selon les besoins de l'enquête ils pourraient être de nouveau entendus. Placé en garde à vue, le tireur, âgé d'une cinquantaine d'années a été libéré dans la journée. Il affirme avoir tiré dans les limites de l'angle de tir définies. Son arme ainsi que celle de la victime ont été saisies. Des investigations au laser sur les angles de tir en question doivent avoir lieu ce dimanche matin. Des recherches doivent également être effectuées sur le terrain pour tenter de retrouver le projectile qui a tué le chasseur et qui est ressorti du corps. Une autopsie sera pratiquée en début de semaine.