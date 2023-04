Un chat blessé par un coup de carabine à plomb à Guilherand-Granges

C'est pour essayer de savoir qui a tiré à la carabine à plomb et blessé son chat Roméo qu'Aurélie, habitante de Guilherand-Granges (Ardèche), a porté plainte pour "acte de cruauté envers un animal". La jeune femme explique que son chat est rentré blessé de sa promenade du soir ce samedi 8 avril. "Vers 21 heures, il est revenu tout apeuré et il s'est caché derrière le canapé, ce n'est pas son habitude donc on s'est inquiété" se souvient Aurélie. C'est le vétérinaire chez qui elle décide d'emmener immédiatement son chat qui découvre grâce à une radio que Roméo a un plomb dans l'abdomen.

Acte de cruauté

Pour Aurélie et son compagnon, aucun doute : c'est un tir de carabine à plomb qui a atteint l'animal. Après trois jours de soins intensifs dans une clinique vétérinaire, Roméo a pu rentrer chez lui ce mardi soir mais Aurélie est choquée et scandalisée : "il n'y a pas de mot pour qualifier ça". La jeune femme ne comprend pas une telle cruauté d'autant que son chat est une bonne pâte : "Je ne comprends pas qu'on puisse tirer sur un chat. Roméo est très mignon, il se couche devant les gens pour qu'on le caresse, il n'est pas voleur, rien de tout ça." Elle ajoute : "il y a quand même d'autres moyens pour chasser un chat de son jardin !"

Alerter les voisins du danger

Aurélie n'accuse personne mais elle tente de comprendre qui a pu faire cela. Ça vient forcément d'un habitant de la commune, son chat ne s'en va jamais très loin du lotissement de l'allée Air et Lumière où elle réside. "Je veux alerter les autres personnes dans les environs pour que tout le monde fasse attention" car, parmi ses voisins, beaucoup ont des animaux de compagnie et Aurélie souhaite que cela ne se reproduise pas.