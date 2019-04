Un chat sauvé par des pompiers après 11h d'intervention à la Trinité

La Trinité, France

Ce samedi en début d'après midi, un chat un peu trop curieux s'infiltre dans une gaine technique à la Trinité. Dans cette gaine se trouve les câbles électriques ou la ventilation. Le petit chat est resté coincé sans réussir à faire demi-tour. Les pompiers sont appelés et déploient les grands moyens. Ils percent d'abord un mur pour atteindre la gaine. Puis ils s'attaquent prudemment à la gaine, une opération délicate. Les pompiers peuvent s'aider d'une caméra endoscopique qui leur permet d'avoir un œil à l'intérieur, de vérifier qu'ils ne touchent pas les câbles, qu'ils n’abîment pas non plus la structure du bâtiment et surtout qu'ils ne blessent pas le chat.

Une intervention minutieuse

"Un travail long et précis pour protéger et rassurer le chat" explique les pompiers. La maîtresse de l’animal est présente aux côtés des pompiers pour le calmer. Au bout de 11 h de ce travail minutieux, les pompiers parviennent à faire un trou assez large pour que le chat puisse rejoindre les bras de sa maîtresse. Il est environ 23 h ce samedi quand l'opération se termine.

Une belle satisfaction pour les pompiers qui rappellent qu'ils sont tenus de protéger autant les hommes que les animaux. Une vie est une vie, peu importe que ce soit un humain ou un chat.

Au bout de 11h d'intervention, les pompiers ont réussi à faire un trou assez large pour permettre au chat de sortir. - SDIS 06 / Service communication