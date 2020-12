EN PHOTOS: Un château de Côte-d'Or fortement endommagé par un incendie

La toiture du château de Collonges-lès-Bévy fume encore. L'incendie est terminée, mais les pompiers vont rester en surveillance plusieurs heures, sans doute jusqu'à vendredi matin.

Dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 décembre, la toiture de ce bâtiment du XVII° siècle a pris feu. "Rapidement sur les lieux, les sapeurs-pompiers de Nuits-Saint-Georges ont attaqué le sinistre touchant l’aile Sud du château construit en U et constitué de 2 étages. Dans un même temps, de nombreuses œuvres d’art de valeur ont été évacuées pour les préserver des flammes et des eaux d’extinction" assure un communiqué du Service Départemental d'Incendie et de Secours. Cet incendie n'a fait heureusement aucune victime.

Au plus fort de l'incendie - Lieutenant Cléa Carré - SDIS21

"Vers 04h00 du matin, les soldats du feu étaient « maîtres du feu » (risque de propagation écarté) grâce à l’action efficace de 4 lances dont une sur grande échelle."

Le combat contre l'incendie - Lieutenant Cléa Carré - SDIS21

"A 5h00, l’intensité du feu avait significativement baissé et certains points chauds, difficiles d’accès, restaient à traiter. L’aile Sud du château est fortement endommagée jusqu’au 1er étage et il existe un risque d’effondrement du reste du toit.

L’efficacité des sapeurs-pompiers de Côte-d’Or a grandement permis de limiter la propagation des flammes à l’ensemble du château et de nombreuses œuvres ont été sauvées." complète ce communiqué.

Au petit matin - Lieutenant Cléa Carré - SDIS21

Cette demeure construite en 1720 est référencée parmi les sites touristiques de la Côte-d'Or. Le lieu se visite, il était notamment connu pour son toit à tuiles multicolores, propre aux belles demeures bourguignonnes.