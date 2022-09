Un château partiellement détruit par les flammes à Fronsac, des œuvres d'art mises à l'abri

Les pompiers luttent contre les flammes depuis pour éteindre un incendie dans un château à Fronsac dans le Libournais. Six personnes ont été relogées et plusieurs œuvres d'art mises à l'abri.

L'incendie dans un château à Fronsac a démarré à 2h ce dimanche matin. 250m² de toiture ont déjà été brulés ainsi qu'une partie du bâtiment.

Six personnes ont été mises en sécurité et relogées par la mairie et une vingtaine d'œuvres d'art et de tableaux ont également été mis à l'abri dans un chai.

Cinq lances à eau ont été déployées pour lutter contre les flammes.