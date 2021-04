Un chaton frappé à coups de marteau à Nantes

Un jeune homme a été arrêté ce lundi pour avoir frappé un chaton à coups de marteau à Nantes, secteur Plaisance. La petite bête est entre la vie et la mort.

C'est la propriétaire du petit chat qui a appelé la police ce lundi matin. Un jeune homme de 20 ans qu'elle connaît est venu chez elle, à Nantes, secteur Plaisance. Il a pris le chaton et, sans qu'on sache pourquoi, il l'a frappé à coups de marteau ! Il est ensuite sorti avec l'animal.

Le petit chat ensanglanté dans ses mains

La police l'a arrêté quelques mètres plus loin. Il avait encore le petit chat ensanglanté dans ses mains. Il avait aussi un couteau de cuisine dans sa sacoche. Il a été interpellé et placé en garde à vue pour "acte de cruauté envers un animal domestique". D'après la propriétaire, ce ne serait pas la première fois qu'il commet de telles violences. Il faisait aussi l'objet d'une fiche de recherche, mais on ne sait pas pour quel motif.

Entre la vie et la mort

Les policiers ont emmené l'animal dans une clinique vétérinaire. Il est entre la vie et la mort. Il est grièvement blessé à la tête et souffre de multiples fractures et de plaies ouvertes.