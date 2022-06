Un homme de 30 ans a été interpellé dimanche après-midi à Toulouse (Haute-Garonne). Il avait refusé d'obtempérer à un contrôle des gendarmes sur l'A64 sur laquelle il a circulé à contre-sens et à plus de 200 km/h.

Un chauffard à plus de 200 km/h et à contre-sens sur l'A64, en direction de Toulouse

Un homme de 30 ans a été arrêté dimanche après-midi par la police quartier Bagatelle, à Toulouse. Il avait refusé d'obtempérer à un contrôle des gendarmes sur l'A64 direction Toulouse, alors qu'il circulait à contre-sens et à plus de 200 km/h. De plus, cet homme n'avait pas de permis de conduire.

L'homme a semé les forces de l'ordre au niveau de la Cité de l'Espace, la police a ensuite retrouvé sa trace sur le pont de Coubertin. Dans sa tentative d'arrêter le trentenaire, un véhicule de la compagnie départemental d'intervention a été accidenté mais sans faire de blessé.