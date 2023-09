Un chauffard arrêté à Vézénobres après avoir fui un contrôle de gendarmerie pendant 9 km

À Vézénobres, dans le Gard, un automobiliste a tenté d'échapper à un contrôle de gendarmerie pendant 9 km,

vers 2h du matin dans la nuit de mercredi à jeudi. Il a finalement été rattrapé par les policiers nîmois. Et c'est un grand chelem : il avait perdu son permis de conduire, roulait.. sous stupéfiants, et en plus les forces de l'ordre ont trouvé un couteau à l'intérieur du véhicule.

Il a fini en garde à vue.