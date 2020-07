Un chauffard condamné pour avoir foncé sur une famille à vélo à Chauray

Le tribunal correctionnel de Niort a condamné ce jeudi après-midi un homme de 52 ans à deux ans de prison dont un an et demi ferme. Le 14 juillet dernier, il renverse un père de famille à vélo, une fillette de 5 ans est également blessée.

Un homme de 52 ans condamné à deux ans de prison dont un an et demi ferme ce jeudi après-midi par le tribunal correctionnel de Niort. Il était jugé en comparution immédiate pour des faits qui se sont produits le 14 juillet, à Chauray.

Au volant de la sa voiture, il fonce en direction d'une famille qui circule à vélo. Une famille qu'il connait. Un témoin estime que l'homme roule à au moins 80 km/h dans la rue limitée à 30 km/h. L'homme a bu, plus d'un gramme d'alcool dans le sang et il percute le vélo du père de famille. Ce dernier fait un vol plané de plusieurs mètres et finit contre un lampadaire. Son vélo est projeté sur la fille de sa compagne, âgée de 5 ans, qui est également à bicyclette. Tous les deux sont blessés. Six jours d'ITT pour l'homme, deux pour la petite fille.

J'ai déconné

"J'ai déconné", lâche le prévenu, un homme de 52 ans, sans emploi qui , lui aussi père de famille. Il martèle pendant l'audience avoir été agressé chez lui un peu avant par la victime mais "le médecin ne note pas de trace de coup", fait remarquer le président du tribunal. Les deux individus ont déjà eu des différents, mais ça n'avait jusque-là pas dépassé le stade des insultes. "Il voulait faire peur, pas faire du mal", défend l'avocate du prévenu Me Kerjan.

Un acte complètement fou

Le conseil des parties civiles parle lui d'un acte complètement fou, d'une grande dangerosité et décrit des victimes traumatisées. "On ne peut pas s'empêcher de se demander que ce serait-il passé s'il avait percuté la maman avec le porte-bébé ou la fillette", dit Me Riposseau.

Le chauffard a été conduit directement en prison à l'issue de l'audience. Il écope également d'une obligation de soins, d'une interdiction d'entrer en contact avec les victimes et de détenir une arme. Son permis de conduire est annulé et il a interdiction de le repasser pendant un an.