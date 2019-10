Un chauffard contrôlé à 181 km/h sur l'autoroute A81 à Argentré samedi matin

Argentré, France

Il roulait plus de 50 km/h au dessus de la vitesse autorisée, et en plus avec un permis de conduire probatoire. Un chauffard a été contrôlé ce samedi matin, sur l'autoroute A81 à hauteur d'Argentré, à 181 km/h.

Il va se retrouver prochainement devant le tribunal. Il risque une forte amende et la suspension de son permis de conduire.