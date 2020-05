Un chauffard contrôlé sur la rocade de Tours à 170 km/h au lieu de 90 km/h

Des CRS de la compagnie 41 de Saint_Cyr-sur-Loire ont mis fin à la course d'un chauffard qui roulait à 170 Km/h ce vendredi 8 mai. Le conducteur circulait donc 80 km/h au dessus de la vitesse maximale autorisée au niveau de Saint-Cyr-sur-Loire. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et son véhicule, une Mégane Renault, a été mis en fourrière.

Cet automobiliste encourt une amende de 1.500 euros, un retrait de 6 points et une suspension du permis allant jusqu'à 3 ans !

Jeudi dernier déjà, deux chauffards en excès de vitesse avaient été contrôlés par les gendarmes d'Indre-et-Loire. L'un à 197 km/h au lieu de 110 sur la RD910 entre Tours et Monnaie, et l'autre à 180 km/h au lieu de 90, là encore sur la rocade de Tours. Les permis ont été retirés, les voitures mises en fourrière.