Un chauffard de 14 ans interpellé à Saint Pryvé Saint Mesmin

C'est un jeune, très jeune chauffard qui a été interpellé mardi à Saint Pryvé Saint Mesmin, dans la banlieue d'Orléans. A 14 ans seulement, il emprunte la voiture de ses parents et tente d'échapper à la police.

Loiret, France

" C'est un mineur ultra connu de nos services" explique le procureur d'Orléans, Nicolas Bessone. Mardi dernier, une patrouille de police repère à Saint Pryvé Saint Mesmin une voiture, une Citroën, avec au volant un garçon très jeune. Les fonctionnaires lui demandent de s'arrêter mais lui continue sa course à toute vitesse. Il abandonne finalement la voiture un peu plus loin et prend la fuite à pied. Il a seulement 14 ans !!

L'histoire ne s'arrête pas là. 2 jours après, le même garçon est interpellé au volant de son scooter. Il a roulé sur des trottoirs et failli renverser des piétons. Déféré ce vendredi soir au Parquet d'Orléans, il devait être présenté à un juge pour enfants.