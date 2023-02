Un chauffard de 23 ans incarcéré après avoir tué un sexagénaire au volant

Un jeune homme de 23 ans, responsable d'un accident mortel dans la nuit de mardi 7 à mercredi 8 février, a été mis en examen pour homicide involontaire aggravé. Le procureur de la République de Nantes a retenu trois circonstances aggravantes : l'état d'ivresse, la consommation de stupéfiants et la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence. En attendant sa convocation devant le tribunal le 6 mars prochain, il a été placé en détention provisoire.

Le chauffard avait 2,15 g d'alcool par litre de sang. Il était aussi positif à la cocaïne et au cannabis. En garde à vue, il a peiné à expliquer pourquoi il roulait à 180 km/h en agglomération. Comme le dit une source proche de l'enquête, "on ne sait plus trop ce qu'on fait quand on est dans cet état".

Le jeune homme, âgé de 23 ans, roulait donc à très grande vitesse, route de Paris, à Sainte-Luce-sur-Loire, quand il a percuté une voiture, arrêtée à un feu rouge. À l'intérieur se trouvait un homme âgé de 63 ans. Transporté dans un état désespéré au CHU de Nantes, il est décédé jeudi matin.

Le sexagénaire devait prendre sa retraite dans quelques semaines

Le sexagénaire rentrait chez lui, à Petit-Mars, après sa journée de travail. Il était conducteur de bus et tramway à la Semitan depuis plus de 20 ans. Ses collègues sont "sous le choc". Selon l'un d'entre eux, "Frédéric était quelqu'un d'adorable. Il était toujours de bonne humeur et avait des petites attentions pour ses collègues."

Ce père et grand-père devait prendre sa retraite dans quelques semaines. Le syndicat SUD Solidaires de la Semitan a réagi à ce décès sur sa page Facebook : "Immense Tristesse, amer dégoût, Énorme COLÈRE." Le jeune homme a, lui, été légèrement blessé dans l'accident.