Un chauffard, drogué, difficilement interpellé après une course poursuite dans Brive

Les faits se sont déroulés dans la nuit de ce mardi à ce mercredi, à Brive. L'homme originaire de Dordogne, qui a engagé une longue poursuite dans la cité gaillarde, était sous l'emprise de la drogue. Il sera jugé dès ce vendredi.

Il a semé la zizanie dans Brive dans la nuit de ce mardi et à ce mercredi, et c'est pour ça qu'un homme âgé de 30 ans sera jugé en comparution immédiate, ce vendredi, par le tribunal. Vers minuit avenue Rivet, et alors qu'il colle la voiture d'une patrouille de police d'un peu trop près, les fonctionnaires décident de le contrôler. Mais ce Périgourdin, domicilié à Thenon, refuse de s'y soumettre et engage la course poursuite.

Cocaïne, cannabis et sans permis

Elle dure une dizaine de minutes dans les rues de Brive : le chauffard fonce sur l'avenue de Bordeaux, file dans le quartier du Stadium Municipal, fait demi tour pour prendre la direction de l'avenue Ribot. Il est finalement arrêté rue d'Oradour sur Glane, alors que trois véhicules sont désormais engagés à ses trousses. Et quand les policiers l'interpellent difficilement, ils découvrent que le chauffard a consommé de la cocaïne, a fumé du cannabis et n'a pas le permis de conduire. Le chauffard, déjà condamné pour des faits similaires, devra aussi répondre de refus d'obtempérer, de mise en danger de la vie d'autrui et de détention et transport de produits stupéfiants (2 grammes de cocaïne notamment saisis). Ce mercredi soir, la justice n'a pas encore décidé s'il sera placé en détention provisoire d'ici sa comparution.