Un chauffard en récidive de 31 ans placé en détention ce week-end à Niort

Un homme de 31 ans placé en détention provisoire ce week end à Niort après avoir heurté sérieusement une autre automobiliste. Les faits se sont produits vendredi 4 juin à Moncoutant-sur-Sèvres, près de Bressuire.

Il a encastré le véhicule d'une femme dans un mur, cette dernière a été sérieusement touchée. Elle a des côtes fracturées et 28 jours d'ITT.

En récidive et positif aux stupéfiants

Le chauffard roulait en ayant consommé de l'alcool et des stupéfiants. Il a pris la fuite, avant donc d'être interpellé, il n'était pas non plus assuré. Il avait déjà été arrêté pour des faits similaires quelques semaines avant à Bressuire.

Cette fois il est placé en détention provisoire jusqu'à sa convocation devant la justice prévue le 12 juillet prochain.