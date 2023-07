Un chauffard fauche une mère et ses enfants sur un passage piéton à Pacy-sur-Eure

Il est 11h15 ce mardi 17 juillet quand le jeune conducteur d'une Audi noire déboule rue Marcel-Moisson, à l'entrée de Pacy-sur-Eure. En face de lui, sur le passage piéton, une femme de 34 ans qui traverse avec sa petite fille de trois ans dans une poussette et son garçon de quatorze ans. La violence du choc est telle que l'adolescent est projeté à cinq mètres, sa mère à vingt. La poussette est elle retrouvée quarante mètres plus loin. D'importants moyens de secours ont été dépêchés. Les pompiers de la caserne de Pacy sont sur place en moins de trois minutes pour prendre en charge les victimes. La mère et la fille ont été transportées par deux hélicoptères, le Viking 76 du Samu et le Dragon 75 de la sécurité civile, à l'hôpital de Rouen, tandis que le fils, moins gravement touché, y a été conduit en ambulance.

Il roulait à environ 100 km/h

Une vitesse excessive semble être à l'origine du drame qui a touché la famille originaire de la commune. D'après le visionnage de la vidéoprotection par la police municipale, le chauffeur roulait à environ 100 kilomètres / heure dans une artère limitée à 50. Il aurait freiné seulement cinq mètres avant le passage piéton. Il n'y a d'ailleurs aucune trace de freinage sur le sol. Les bandes vidéo ont été saisies par la gendarmerie. Négatif à l'alcool et aux stupéfiants, le conducteur a été placé en garde à vue à la brigade de Pacy-sur-Eure.