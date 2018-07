Haute-Vienne, France

Il était prés de 20 h 30 jeudi soir lorsque les gendarmes de la brigade motorisée de Bellac ont flashé à 142 kms/heure un jeune automobiliste sur la nationale 147, l'axe Limoges Poitiers à hauteur de Saint-Bonnet-de-Bellac.

En apercevant les gendarmes il a freiné brutalement et mordu l'accotement en gravier avant de finir sa course 100 mètres plus loin contre le portail d'un garage. Le conducteur a tenté de prendre la fuite à pied avant de se raviser et de revenir vers les gendarmes. Il n'y a pas eu de blessé mais le jeune automobiliste s'est vu confisquer son permis pour une durée de 6 mois. Il sera convoqué prochainement devant le tribunal de police où il devra répondre de plusieurs infractions : les dégâts matèriels qu'il a provoqués, le franchissement d'une ligne continue, et surtout un excès de vitesse supérieure à 50 kms/ heure.