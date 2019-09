Un chauffard incarcéré après la mort d'un nourrisson dans un accident de la route à Nîmes

Nîmes, France

Le chauffard responsable de l'accident qui a causé la mort d'un bébé de 2 ans et demi samedi dernier à Nîmes a été incarcéré ce lundi en fin d'après-midi. Cet homme de 41 ans, originaire de la Drôme, était ivre au moment de l'accident. Il avait près de 2 grammes d'alcool dans le sang. Il a été déféré au parquet de Nîmes et une information judiciaire a été ouverte pour "homicide involontaire aggravé". Les parents du nourrisson, dont la maman enceinte, ont également blessés dans l'accident.

Récidiviste

"Par le passé, il avait déjà été condamné à trois reprises pour conduite en état d'ivresse. Et même si sa dernière condamnation remonte à 2011 et qu'il n'avait plus fait parler de lui depuis, il a fait la preuve qu'il était encore capable de prendre le volant en ayant beaucoup bu" indique le procureur de la République de Nîmes, Eric Maurel. "Et il a démontré qu'il ne tenait absolument pas compte des décisions de justice, de la loi et du respect de la vie d'autrui" poursuit Eric Maurel.

Dans un département comme le Gard particulièrement touché par l'insécurité routière, "la justice doit se montrer extrêmement ferme" face à ceux que le procureur de la République qualifie "d'assassins de la route qui nous mettent tous en danger par leurs comportements". Le chauffard est poursuivi pour "homicide involontaire aggravé". Il a été placé sous mandat de dépôt ce lundi en fin d'après-midi. Il risque entre 7 et 10 ans de prison.