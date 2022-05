Un chauffard interpellé après 50 kilomètres de course-poursuite sur l'A25

Dans la nuit de lundi à mardi, un chauffard a enchainé les rodéos en plein centre-ville de Lille avant de prendre la fuite sur l'autoroute A25. L'individu pris en chasse par la police et les CRS a réussi à parcourir plus de 50 kilomètres en direction de Dunkerque avant d'être interpellé.

La course-poursuite dure près d'une heure

Vers 3 heures du matin, des témoins appellent la police pour signaler la présence d'un chauffard rue des postes à Lille. L'homme au volant d'une BMW enchaîne les rodéos. La Brigade Anti Criminalité cherche à contrôler le chauffeur mais celui-ci prend la fuite sur l'A25 direction Dunkerque. Les CRS sont appelés en renfort pour poursuivre l'individu sur l'autoroute, trois patrouilles le localisent et le prennent en chasse.

Le chauffard ne s'arrête pas, fonce. La course-poursuite dure près d'une heure. A la sortie 15 Wormhout-Herzelle, l'homme décide de quitter l'autoroute pour semer les CRS et tente une manœuvre pour retourner sur l'A25. Ses pneus explosent, il roule sur la jante et les policiers le prennent en tenaille. Lors de son interpellation, le conducteur de 38 ans se rebelle et blesse légèrement deux policiers à la main. L'homme est placé en garde à vue pour mise en danger de la vie d'autrui, rébellion et conduite en état d'ivresse.