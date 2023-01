Un chauffard interpellé après une course-poursuite de près de 30 kilomètres, entre Lille et La Bassée

Un automobiliste a été arrêté et placé en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche après une course-poursuite de près de 30 kilomètres avec la police, entre Lille et les environs de La Bassée. Dans sa fuite, il a percuté deux véhicules de police et blessé un fonctionnaire.