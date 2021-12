Un chauffard ivre blesse grièvement une femme enceinte à Montpellier

Une jeune femme enceinte est toujours entre la vie et la mort, ce lundi. Dans la nuit, vers 23 heures, elle et sa famille roulaient sur l'avenue de la liberté à Montpellier quand un chauffard ivre les a percutées de face. Son pronostic vital était engagé cette nuit.

Le conducteur de 22 ans aurait dévié de sa trajectoire

Selon la police, le conducteur de 22 ans aurait dévié de sa trajectoire avant de provoquer la collision, dont il est sorti indemne. Il a été contrôlé avec 2 grammes d'alcool dans le sang avant d'être placé en garde à vue.

Du côté des victimes, la jeune femme, enceinte de quelques mois, a été transportée de toute urgence aux soins intensifs du CHU Lapeyronie et souffrirait d'un traumatisme crânien. Son mari, lui aussi, dans le véhicule est légèrement blessé. Leur fils d'un an et demi, qui se trouvait à l'arrière de la voiture s'en sort sans aucune blessure.