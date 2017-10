Un chauffard multirécidiviste arrêté après deux heures de course-poursuite entre Montargis et Auxerre

Dans la nuit de vendredi à samedi, un homme a été pris en chasse par les policiers de Montargis, après avoir refusé un contrôle routier. C'est finalement à Auxerre, au terme de presque deux heures de course-poursuite, que ce chauffard multirécidiviste a fini par être arrêté.

C'est aux alentours de 23h30 vendredi soir, que les policiers de la BAC (brigade anti-criminalité) de Montargis décident de contrôler le conducteur d'une Fiat Punto. Mais l'homme refuse de s'arrêter ; au lieu de cela, il s'enfuit et prend la route, jusqu'à Auxerre. La brigade montargoise le prend en chasse, rejointe par la police auxerroise.

Mais le fuyard prend tous les risques, allant jusqu'à faire des pointes à 130 km/h dans l'agglomération d'Auxerre ; il grille des feux, freine brusquement et donne des coups de volant pour tenter de semer ses poursuivants. Finalement, il se retrouve bloqué en s'engageant dans une impasse, près de l'Arboretum. Il va jusqu'à abandonner son véhicule pour tenter de s'enfuir à pied, mais il est rattrapé et placé en garde-à-vue. La cavale aura duré presque deux heures.

Au vu des antécédents du chauffard, on comprend mieux pourquoi il a fait tant d'efforts pour échapper à la police : multirécidiviste, ce trentenaire roulait en état d'ivresse, et sans permis, qui avait été annulé par décision judiciaire. S'ajoutent à cela un refus d'obtempérer, aggravé de mise en danger d'autrui pour sa conduite dangereuse, et un refus de se soumettre au test de dépistage d'alcool qui aurait déterminé son taux exact d'alcoolémie. Des faits pour lesquels il est jugé ce lundi en comparution immédiate. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.