Un chauffard placé en garde à vue après un refus d'obtempérer lors un contrôle de police à Nîmes

Encore un refus d'obtempérer à Nîmes ce jeudi soir aux alentours de 22h45. C'était lors d'un contrôle routier, rue Frédéric Paulhan, près du triangle de la gare. Un homme refuse de s'arrêter malgré les injonctions des policiers et manque d'en renverser un pendant sa fuite. Le chauffard est pris en chasse par une patrouille de la BAC (Brigade anticriminalité). Il prend tous les risques pour échapper aux policiers, traverse un axe important au feu rouge, tous feux de sa voiture éteints. Il abandonne son véhicule pour tenter de s'enfuir cette fois à pied, avant d'être rattrapé par les policiers. L'homme a été placé en garde à vue et sera poursuivi pour "refus d'obtempérer et mise en danger de la vie d'autrui".

