Un chauffard poursuivi sur plus de 200 km entre l'Isère et la Drôme

Course poursuite folle ce vendredi soir entre l'Isère et la Drôme. Un Isérois de 26 ans a refusé un contrôle de gendarmerie à Saint-Marcellin. Il a pris la fuite en direction de Grenoble puis de Lyon avant de faire demi-tour et de se diriger vers Valence. Il a été arrêté à Alixan.