Un chauffard prend tous les risques pour échapper à la police à Châtellerault

Un rond-point à l'envers, une zone 30 à contre sens et des pics de vitesse... Un conducteur de 23 ans prend tous les risques pour échapper à la police à Châtellerault. Et pour cause : il n'a pas de permis.

Châtellerault, France

Une histoire rocambolesque sur la route à Châtellerault, dans la Vienne. Cela s'est passé à 1h45 dans la nuit de mercredi à jeudi, sur l'avenue Camille Pagé. Des policiers sont positionnés pour un contrôle routier à un rond-point : ils entendent un véhicule arriver très vite. Mais en les apercevant, le conducteur s'enfuit. Il prend le giratoire à contre sens et roule à toute vitesse vers une zone limitée à 30km/h qu'il emprunte en sens inverse. La course-poursuite l'amène à Auchan où il se fait enfin bloqué. Le chauffard, âgé de 23 ans et originaire de Châteauroux, fournit une fausse identité aux policiers. Et pour cause, il n'a pas de permis. Interpellé, il devra répondre de refus d'obtempérer avec mise en danger de la vie d'autrui.