Un chauffard pris a 139 km/h au lieu de 90 sans permis sans assurance avec 1,24 gramme d'alcool dans le sang

Ce chauffard a été contrôlé dimanche après-midi à Chanos-Curson (Drôme). Il a pris tous les risques pour échapper aux gendarmes. Il faut dire qu'en plus du très grand excès de vitesse, il roulait avec plus d'un gramme d'alcool dans le sang sans permis et sans assurance.