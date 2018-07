L'homme conduisait sous l'emprise de stupéfiants et sans permis de conduire ce samedi. Il a brisé la barrière du péage de Valence Sud, poursuivi par les gendarmes, avant de percuter deux voitures et de faire deux blessés légers.

Valence, France

Il était environ 16 heures ce samedi, lorsque les gendarmes du peloton de gendarmerie de Valence aperçoivent un conducteur au comportement dangereux, sur l'A7, peu avant le péage de Valence Sud. Non seulement l'homme roule à très vive allure, dans le sens Sud-Nord, alors que la circulation est dense, mais il double par la bande d'arrêt d'urgence. Les gendarmes prennent la Citroën Saxo en chasse, mais le chauffard prend la fuite, franchit le péage en brisant la barrière, et poursuit sa route en direction du plateau des Couleures.

Sans permis de conduire et sous l'emprise de stupéfiants

Le conducteur percute alors deux voitures, faisant deux blessés au passage, un habitant de Bourg-lès-Valence et un Ardéchois. Le conducteur peut enfin être interpellé par les gendarmes. Interpellation mouvementée puisque l'homme ne se laisse pas faire. Les forces de l'ordre découvrent que le chauffard roule sans permis de conduire et qu'il a consommé de la drogue. Il passera la nuit en garde à vue avant d'être présenté en comparution immédiate lundi matin, poursuivi pour défaut de permis, conduite sous emprise de stupéfiant, mise en danger de la vie d'autrui, refus d'obtempérer et rébellion.

ll s'agit d'un homme de 30 ans, Marseillais, déjà bien connu des services de police pour des faits similaires. Il avait d'ailleurs déjà été interpellé en région parisienne au mois de juin pour un comportement similaire. Il est convoqué devant la justice parisienne au mois de novembre.