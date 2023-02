Un chauffard sous stupéfiants prend la fuite de l'hôpital de Bayonne pour tenter d'échapper aux gendarmes

Arrestation et enquête de la compagnie de Gendarmerie de Bayonne

17 h 55, lundi 20 février 2023. Route départementale 932 sur la commune d'Itxassou. Un conducteur de 35 ans se déporte sur sa gauche et percute de face une voiture qui arrive en sens inverses. La conductrice âgée de 58 ans est blessée. Elle est alors transportée par les secours sur le centre hospitalier de la côte basque à Bayonne. Ses jours ne sont pas en danger. Dans le même temps, les pompiers évacuent aussi, sur le même hôpital, le conducteur responsable de l'accident. Pour de simples contrôles. C'est alors que les choses vont se compliquer.

ⓘ Publicité

Échappe aux contrôles de gendarmerie

L'individu fait mine de se rendre dans les services de l'hôpital pour une série de contrôles médicaux, mais prend ses jambes à son cou, et disparaît. La fuite intervient peu de temps avant l'arrivée des gendarmes qui devaient procéder aux tests d'alcoolémie et ceux destinés à savoir s'il était sous l'emprise de drogue. Il l'était, et le savait. C'est pourquoi il s'est fait la malle. Mais ce n'est pas tout : Pas de permis de conduire, ni d'assurance. Le tout en récidive.

Arrestation au petit matin

Mais les enquêteurs en savent trop sur lui, et vont finir par l'interpeller à d'Hasparren, une semaine plus tard, le lundi 27 février. Il est 7 h du matin lorsque les gendarmes vont le cueillir à son domicile. Placé en garde à vue, l'homme a été déféré devant le parquet de Bayonne ce mardi. Il sera jugé en comparution immédiate le jeudi 2 mars devant le tribunal judiciaire. Il devra s'expliquer sur sa consommation de drogue au volant, sur l'absence de permis de conduite et d'assurance de son véhicule. Il devra aussi répondre de blessures involontaires.