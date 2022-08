Un chauffeur de bus Cap Cotentin agressé au couteau à Equeurdreville-Hainneville

C'est la première fois qu'une telle agression arrive. Un chauffeur de bus du réseau Cap Cotentin a été agressé à l'arme blanche, ce mardi 2 août, à Equeurdreville-Hainneville. Un jeune homme mineur l'a blessé avec un couteau, avant d'être finalement interpellé dans la soirée. Le parquet de Cherbourg a ouvert une enquête, confiée au commissariat de la ville. A cette heure, les investigations se poursuivent.

Le chauffeur légèrement blessé

Les faits, rapportés par le syndicat UNSA, se sont déroulés dans la soirée, vers 19h, sur la ligne 3 en direction du Brécourt. Un jeune homme monte à bord du bus à l'arrêt Jacques-Prévert et allume une cigarette, ce qui est formellement interdit. Le chauffeur lui demande alors de l'éteindre, ce que le jeune homme refuse. Le ton monte et des insultes fusent.

Le conducteur finit par s'arrêter deux arrêts plus loin, à La Bonde, descend de son siège et s'approche du jeune pour le raisonner. Mais celui-ci sort un couteau et donne plusieurs coups au torse et au bras du chauffeur, sans le blesser gravement. Il s'en sort sans ITT (interruption temporaire de travail) mais avec un arrêt de travail jusqu'à samedi, et a porté plainte ce mercredi matin. L'agresseur présumé, lui, finit par prendre la fuite avec deux amis, avant d'être interpellé dans la soirée, pour des faits de violence avec arme sur une personne chargée d'une mission de service public.

C'est de pire en pire - David Bellet, syndicat UNSA

De son côté, l'UNSA, le syndicat majoritaire de Cap Cotentin, annonce déposer une alarme sociale. "Ça a passé un cap", s'inquiète David Bellet, secrétaire CSE et membre de l'UNSA. "On a l'habitude des insultes, des coups sur le bus, mais une agression au couteau, c'est la première fois, on n'a jamais eu ça. C'est de pire en pire."

Six agressions en quatre mois

Les délégués syndicaux espèrent donc rencontrer les élus et la direction rapidement, pour trouver des solutions. "Eventuellement mettre des caméras dans les bus", suggère Maryline Prével, déléguée syndicale. Depuis le mois d'avril et l'agression d'une vérificatrice mordue par une passagère, six agressions ont été recensées.

"Dans l'ensemble, ça se passe très bien, mais on remarque qu'il y a de plus en plus d'agressions et d'insultes", indique David Bellet. "Nos collègues saturent et certains viennent travailler avec la boule au ventre." Le syndicat envisage de déposer un préavis de grève, en soutien à leur collègue.