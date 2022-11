Un chauffeur de bus impose aux passagers des versets du Coran entre Aix et Marseille

Dimanche matin, ligne 50, gare routière d'Aix-en-Provence. La navette Aix-Marseille, la plus utilisée, 10 à 15.000 passagers chaque jour en semaine. On monte dans le car, en fin de matinée, et on entend dans les haut-parleurs, du premier au dernier rang, une psalmodie en arabe. Le volume sonore est fort. Un des passagers interpelle le jeune chauffeur : "Vous n'avez pas à nous infliger ça !" Un autre à l'arrière du bus, un Algérien : "Vous ne respectez pas la laïcité, vous n'avez pas le droit !"

Deux passagers ont tenté de stopper la diffusion avant le départ

La réaction du conducteur est cinglante, sans la moindre hésitation : _"C'est mon bus ! Je fais ce que je veux. Si t'es pas content, tu descends". _Une version que nous confirme une passagère. Protestation timide chez la cinquantaine de passagers. Le retraité algérien tente à nouveau : "Ce sont des versets, c'est religieux". Et il harangue les autres passagers : "Ça ne gêne personne pour la laïcité ?" Personne n'ose remettre en question le conducteur... qui démarre. Une dame âgée calme son mari, en l'enjoignant de ne pas réagir : "On est entre ses mains". Comprenez :"C'est lui qui tient le volant". Pas le choix. Le mari subit : "On est surtout entre ses oreilles".

Des prières durant tout le trajet

La prière se poursuit jusqu'à la gare Saint Charles, unique-bande son de l'autocar. En tout, près de 40 minutes. Plus qu'un malaise. La passagère que nous avons pu contacter n'en revient pas : "Je trouve ça très choquant. La laïcité est une chose hyper importante. Et ça a duré tout le trajet, jusqu'à la gare de Marseille". A l'arrivée, le passager algérien qui s'était le plus opposé à la diffusion fait part de son choc : "Cela me rappelle l'Algérie, avec le FIS. Les islamistes, ils passaient ça dans les bus. C'est interdit aujourd'hui en Algérie ! Et j'entends ça, ici ! C'est la première fois. C'est catastrophique ! Il faut réagir." Et il conclut : "Ce jeune, quand il fait ça, il fait monter le Rassemblement National !"

La régie des transports mène l'enquête

Tous les passagers n'ont pas pris à part le diffuseur des messages religieux, mais certains ont filmé. France Bleu Provence s'est procurée une vidéo sans équivoque qui témoigne de l'incident. Et l'analyse d'un extrait ne laisse aucun doute. Il s'agit de la sourate 166 Al Baqara du Coran.

Alertée, la régie des transports, la RDT 13, mène l'enquête. Le conducteur a été identifié. Il n'est pas un agent de la métropole mais une jeune recrue d'un sous-traitant. Le mis en cause donnerait une toute autre version des faits. Selon la Métropole Aix-Marseille, l'incident est inédit. Elle rappelle ce principe : toute manifestation religieuse dans un transport public est "très grave et inacceptable".