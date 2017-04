Un chauffeur de camion gravement blessé sur l'A480 à Sassenage

L'homme âgé d'une trentaine d'année était descendu de son poids-lourd pour une raison qui reste à déterminer avant d'être fauché par une voiture. Il a été transporté au CHU de Grenoble.

Il était 6h53 ce mercredi matin quand les pompiers ont été appelés pour un accident sur l'A480 à hauteur de la sortie Sassenage dans le sens Grenoble-Lyon. Un chauffeur de camion de camion d'une trentaine d'année venait d'être fauché par une voiture. Gravement blessé à une jambe et à la tête, il a été secouru par le SAMU avant son transport vers l'hôpital de Grenoble. Le conducteur de la voiture est lui très choqué. On ignore pour le moment la raison qui a poussé le chauffeur a descendre de son camion. Les opérations de secours sur l'A480 ont entrainé d'importants ralentissements. On comptait 11 kilomètres de bouchon à 8 heures.