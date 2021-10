Un homme de 33 ans meurt en Dordogne dans un accident entre son camion et un semi-remorque

Un conducteur de camion de 33 ans est mort lundi soir dans un choc frontal avec un poids-lourd sur la départementale 75 à Varaignes, à la frontière entre la Dordogne et la Charente.

Un homme de 33 ans est mort dans un accident de la route lundi 25 octobre au soir à Varaignes, au nord de la Dordogne à la limite avec la Charente. Il roulait pour rentrer chez lui après sa journée de travail, sur la route départementale 75 entre Nontron et Angoulême, dans un petit camion-benne de 3,5 tonnes. Pour une raison encore inconnue,il a perdu le contrôle et percuté un semi-remorque qui arrivait en face, aux alentours de 18 heures.

Un petit camion-benne face à un semi-remorque

L'hélicoptère du SMUR de l'hôpital de Périgueux a été dépêché sur place mais les secours n'ont pas réussi à réanimer le conducteur, un habitant de la Charente. Le conducteur du semi-remorque est sorti indemne de l'accident, mais il a été très choqué.

Les gendarmes de Nontron et les motards de la gendarmerie de Périgueux ont coupé la départementale pendant quatre heures et installé une déviation, le temps de faire intervenir les secours et dégager les deux camions de la route. C'est le 29e mort sur la route cette année en Dordogne.