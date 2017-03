Un chauffeur de camion tué par la chute d'une branche dans les Alpes de haute Provence

C'est une grosse branche qui aurait heurté la cabine de ce camion qui transportait des bouteilles de gaz

Le poids lourd est sorti de la route à hauteur de la commune de Thorame haute dans les alpes de haute provence

Au moment de l'accident , les pompiers confirment que le vent soufflait très fort ..

Le véhicule dont la cabine présentait les marques d'un choc est tombé à 15 mètres en contre bas, il a fallut plusieurs heures pour désincarcéré le chauffeur de son habitacle

Autre motif d'inquiétude pour les pompiers: le chargement du poids lourd : du gaz . Certaines bouteilles ont été endommagées dans l'accident. Il a fallut pour les secouristes établir un périmetre de securité

La gendarmerie et les pompiers que j'ai pu contacter dans la soirée n'ont pas souhaité donné plus de détail sur les circonstances exactes de l'accident se contentant d'indiquer que le vent serait probablement la cause de cette dramatique sortie de route