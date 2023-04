Un chauffeur de car agressé par un automobiliste après un accrochage

Les faits se sont passés avenue John-Fitzgerald-Kennedy à Montélimar, un peu après 19h30 ce mardi. Au niveau du rond-point du supermarché Casino, une voiture s'accroche avec un car. Les conducteurs s'arrêtent et se rejettent la faute. Des insultes fusent, le ton monte. Si bien que l'automobiliste de 22 ans cherche à frapper le chauffeur âgé de 71 ans. Il veut lui porter un coup au visage et le manque de peu. Le jeune homme parvient à récupérer la clé de l'autocar et la jette sur la route - ce qui la casse, il s'agissait d'une clé électronique.

C'est le chauffeur de car, qui reliait Privas à Montélimar, qui a prévenu la police. L'automobiliste a été placé en garde à vue. Il sera convoqué devant la justice fin mai. Il est déjà connu des services de police notamment pour des faits de violences. La compagnie de transport Gineys, auquel appartient l'autocar, a déposé plainte pour la dégradation de la clé. Le chauffeur lui n'a pas porté plainte.